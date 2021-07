Fußball NOFV-Oberliga : Pampow und der FCM Schwerin steigen an einem Sonntag ins Geschehen ein

Die Oberligisten haben ihre Hinrundespiele konkretisiert: Pampow schließt den ersten Spieltag gegen Zehlendorf ab, Schwerin startet ebenfalls am Sonntag.

Schwerin/Pampow | Wie schon vor zwei Jahren wird der MSV Pampow sein Oberliga-Jahr mit einem Spiel gegen Hertha Zehlendorf eröffnen. Doch anders als 2019/20 als man an einem Sonnabend um 18 Uhr spielte, legen die Pampower in dieser Spielzeit erst an einem Sonntag mit dem ersten Spieltag los. Gleiches gilt auch für den FC Mecklenburg Schwerin, der ebenfalls am Sonntag, ...

