Sportclub Parchim Tischtennis : Parchimer Nachwuchssportler endlich wieder auf Freizeittour

Zwei Jahre lang vermasselte die Corona-Pandemie den Tischtennissportlern des SC Parchim die beliebten Freizeit-Fahrten, die vorher seit Jahren zum Vereinsleben gehörten.

Parchim | Vor allem die Ferienlager der Parchimer Tischtennisjugend in den Sommerferien sind bei Trainern, Spielern und Eltern noch heute in aller Munde. Die letzte große Fahrt führte die Mädchen und Jungen im Jahr 2019 nach Lörrach in Baden-Württemberg. „Das Jahr zuvor waren wir in Kroatien“, erinnert sich Reiner Marckwardt gerne an die Zeiten. Er hatte bei vi...

