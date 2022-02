Handball Verbandsliga West : Plauer SV kassiert gegen Schwerin-Leezen unnötige Heimniederlage

Aus der Revanche für die knappe Hinspiel-Niederlage bei der SG Schwerin-Leezen wurde nichts. Die Plauer Handballmänner unterlagen zu Hause mit 27:31 Toren.

Plau am See | Nach dieser Niederlage tauschten die Plauer mit dem Gegner die Tabellenplätze. Schwerin-Leezen kletterte auf zwei, Plau rutschte auf Rang drei ab. Dabei waren die Seestädter personell gut aufgestellt und begannen die Partie motiviert. „Leider fehlte uns die Stimmung von den Rängen in der Klüschenberghalle“, bedauert Handball-Abteilungsleiter Raimo Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.