Plauer SV : Handballer freuen sich aufs Hallentraining

Mädchen und Jungen des Plauer SV gehen einmal wöchentlich zum Training auf die Platte. Frauen und Männer starten mit Training unter freiem Himmel.

Plau am See | „Unver­hofft kommt oft“, freuten sich die Verantwortlichen der Handballabteilung des Plauer SV am Pfingstwochenende. Der Sportgipfel im Land beschloss neue Rahmenbedingungen für den Freizeit- und Vereinssport. Demnach ist vereinsbasierter Trainingsbetrieb in allen Sportarten für alle Altersgruppen ab 1. Juni wieder möglich. So dür­fen auch die Plauer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.