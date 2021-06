Plauer SV : Handballer radeln um den Plauer See

Mädchen und Jungen der C-Jugend gingen jeweils als Mannschaft auf den anspruchsvollen 50-km-Kurs. Inclusive Zwischenstopps waren die Nachwuchssportler sieben Stunden auf Achse.

Plau am See | Die Nachwuchs-Handballer des Plauer SV waren während der monatelangen Sportpause im Corona-Lockdown ziemlich auf sich alleine gestellt. Die Trainer hatten zwar mit Internet & Co so eine Art Fernsteuerung, trainieren mussten die Jugendlichen aber eigenverantwortlich. Nachdem der Verein zuletzt mit dem Wettbewerb „Bulls-Running“ für ordentlich Motivatio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.