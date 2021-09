Handball Verbandsliga West : Plauer SV fegt Matzlower mit Kantersieg von der Platte

Das war Wiedergutmachung von der besten Sorte. Der Plauer SV zeigte beim 37:25 gegen SV Matzlow-Garwitz ein ganz anderes Gesicht und machte die Schlappe vom Saisonauftakt gegen Wittenburg (19:33) wett.

Plau am See | Schon in den ersten Minuten der Partie zeichnete sich ein Schützenfest der Gastgeber ab. Nach gerade einmal sechs Minuten, Plau führte mit 7:2 Toren, nahm Gästetrainer Andreas Sarakewitz eine Auszeit. Die zahlreichen Zuschauer in der Klüschenberghalle hatten schon lange mit der Handball-Feier begonnen und ihre Mannschaft nahm das dankend an. „Wir habe...

