Handball Bezirksliga West Frauen : Plauer SV gelingt Revanche gegen Grün-Weiß Schwerin

Lange haben die Plauer Handballfrauen auf das erste Heimspiel der Saison warten müssen. Gegen Grün Weiß Schwerin III gelang mit dem 27:18 dann auch gleich ein klarer Sieg.

Plau am See | In der noch jungen Bezirksliga-Saison – es war erst das dritte Punktspiel der Plauerinnen – war das Duell gleichzeitig das erste Rückspiel. Zum Auftakt Ende September unterlag der Plauer SV beim SV Grün Weiß Schwerin III hoch mit 23:38. Dadurch fehlte es nicht an Motivation, in der heimischen Klüschenberg-Halle Revanche zu üben. Trotz des aus Plauer S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.