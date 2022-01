Handball Oberliga Ostsee-Spree : Plauer SV übernimmt Tabellenführung mit Sieg am Grünen Tisch

Eigentlich hätten die Plauer Handballjungs zu Hause gegen VfL Lichtenrade antreten müssen. Doch die Partie wurde nun zum dritten Mal von den Gästen abgesagt. 2:0 Punkte für Plau am Grünen Tisch.

Plau am See | „Es ist in der laufenden Saison schon alles ein bisschen verrückt“, sagt B-Jugend-Coach Raimo Schwabe. Darüber sind sich der gesamte Trainer- und Betreuerstab der Mannschaft einig: Erst der mehr oder weniger unerwartete Aufstieg in die Oberliga Ostsee-Spree. Dann das gute Abschneiden in der Vorrunde und jetzt nun sogar die Tabellenführung. Obwohl die PSV-Jungs noch das Nachholspiel bei den Mecklenburger Stieren II absolvieren müssen, ist den „SeaBulls“ der Finalrundenplatz nicht mehr zu nehmen. Hoffnung, dass es im März weiter geht Wie nun die Finalrunde weitergespielt wird, entscheide die Spielkommission in den nächsten zwei Wochen. „Mehrere Möglichkeiten sind denkbar und abhängig von der regelmäßigen Wiederaufnahme des Punktspielbetriebes“, vermutet Raimo Schwabe. „Realistisch dafür scheinen mir die Monate März bis Mai.“ Neben dem Plauer SV, Narva Berlin und den Mecklenburger Stieren aus Schwerin gehen die drei Erstplatzierten der anderen Staffel in die Finalrunde. Das wären mit den Füchsen Berlin und HSV Wildau zwei weitere Hauptstadtclubs sowie die SG Vorpommern. Die Jungs hätten lieber gespielt Über die zwei geschenkten Punkte – das Spiel gegen Lichtenrade wurde mit 2:0 Punkten für den Plauer SV gewertet – konnten sich die Seestädter nur bedingt freuen. Viel lieber wären sie zum Heimspiel angetreten. „Wir wollten auf sportlicher Ebene den Hinspielsieg auch zu Hause bestätigen“, so der Trainer. Das letzte Punktspiel sei mittlerweile zwei Monate her. Es war der überraschende Auswärtssieg beim Ligakrösus Narva Berlin. Den ambitionierten Hauptstadtclub haben die SeaBulls nun überflügelt, „ein schönes Zwischenergebnis“. Seit November nicht mehr zusammen trainiert So groß die Freude über die Finalrunde und den vorzeitigen Klassenerhalt auch sei, so groß sei auch die Sorge, ob eine angemessene Vorbereitung möglich werde. „In erster Linie fehlen den Jungs Wettkampfpraxis und gemeinsame Trainingseinheiten“, weiß Raimo Schwabe. Die Mannschaft habe seit November nicht mehr zusammen trainieren können. Und es bestehe die Gefahr, in den Winterferien nicht in die Sporthalle zu kommen. „Wir müssen die Spieler erst wieder langsam an die sportliche Belastung heranführen“, ist sich der Trainer der Aufgabe bewusst. Wohin die Reise noch gehe, werden die nächsten Wochen zeigen. „In jedem Fall erwartet Zuschauer und Fans eine spannende Finalrunde und damit eine Zugabe in einer verrückten Saison.“ ...

