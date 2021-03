Landesliga-Fußballer : Polzer Kicker laufen 1500 Kilometer für einen guten Zweck

Sich gegenseitig motivieren und Gutes tun: Mit ihrer Aktion schlagen die Polzer Fußballer zwei Fliegen mit einer Klappe.

Polz | Sie bleiben weiter am Ball beziehungsweise spulen fleißig Laufkilometer herunter, die Landesliga-Fußballer des SV Blau-Weiß Polz. Auch wenn sich die Witterung zwischenzeitlich nicht gerade sehr lauffreundlich gestaltete, ist doch die im Januar gestartete Aktion „Laufen für einen guten Zweck“ weiter in vollem Gange, wie Mitorganisator Daniel Freitag be...

