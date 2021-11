Landesliga West MV : SV Blau-Weiß Polz peilt in Schwerin nächstes Erfolgserlebnis an

Nach verkorkstem Saisonstart sind die Polzer Landesliga-Fußballer inzwischen seit sechs Spielen ungeschlagen. Diese Serie soll zum Hinrundenabschluss beim FC Mecklenburg Schwerin II eine Fortsetzung finden.

Schwerin/Polz | Dieser Spieltermin ist eher ungewöhnlich. Die Landesliga-Partie des FC Mecklenburg Schwerin II (2./19) gegen den SV Blau-Weiß Polz (5./14) wird am Sonnabend um 11 Uhr auf Lankower Kunstrasen angepfiffen. „Da fühlt man sich so ein bisschen in seine Jugendzeit zurückversetzt“, sagt Daniel Freitag mit einem Schmunzeln. Der Polzer Außenspieler will mit se...

