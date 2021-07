Fußball-Landesliga : SV Blau-Weiß Polz will mit dem Abstieg wenig zu tun haben

Die Fußballer hierzulande stecken mitten in der Saisonvorbereitung. Testspiele ergänzen das normale Trainingspensum. Zielstellungen werden formuliert. Wo soll die Reise im kommenden Spieljahr hingehen?

Polz | Bei den Polzer Blau-Weißen ist man mit Blick auf die neue Saison guten Mutes. Den Einstieg in die Vorbereitung stuft der Landesligist als „gelungen“ ein. Die Trainingsbeteiligung lag konstant über der der jüngeren Vergangenheit. „Das ist in puncto Wille, aber auch Leistungsvermögen wohl das beste, was wir in den vergangenen Jahren anzubieten hatten“, ...

