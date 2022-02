Volleyball Regionalliga Frauen : MSV Pampow will im MV-Derby gegen Warnemünde Negativserie beenden

Fünf Niederlagen in Folge waren zuletzt für die Pampower Regionalliga-Volleyballerinnen zu notieren. Im Heimspiel gegen den SV Warnemünde will die Mannschaft wieder zu alter Stärke finden.

Stralendorf | Stefan Gierke hat einen sehr persönlichen Blick auf den Negativlauf seiner Mannschaft: „Für mich zählt nur das letzte Spiel. Wir sind also mit einer ersten Niederlage in die Aufstiegsrunde gestartet, mehr ist nicht passiert“, sagt der Pampower Trainer und verweist darauf, wie eng es trotz des 0:3 auch in Elmshorn zugegangen sei. Zwei Sätze hatten die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.