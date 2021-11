Rehna : Jubel über Punkt gegen Tabellenzweiten

Rehnaer Fußballer spielen 1:1 gegen Einheit Grevesmühlen und bestätigen gute Form

Rehna | Es läuft beim bei den Landesklasse-Fußballern des Rehnaer Sportvereins. Nach anfänglichen Problemen zum Saisonauftakt holen die Kicker um Matthias Gödecke und Nick Penk immer wieder Punkte und haben derzeit eine gute Chance auf den Klassenerhalt, was bei vier feststehenden Absteigern in dieser Saison nicht so einfach ist. Ein 1:1 gegen den Tabellenzwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.