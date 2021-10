Fußball Landesliga West : Remis beim Spitzenduell Lübzer SV gegen SFV Nossentiner Hütte

Auch nach dem Duell Zweiter gegen Erster der Landesliga bleiben der Lübzer SV und der SFV Nossentiner Hütte ungeschlagen. Am Ende stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel.

Lübz | Es war ein Kampfspiel zweier Mannschaften, die beweisen wollten, dass sie zurecht oben in der Tabelle stehen. „Wir können nicht nur schön spielen, wir können auch so ein Kampfspiel“, freut sich Remo Sahm nach dem Abpfiff am späten Samstagabend. Über die gesamten 90 Minuten hatten die Gäste zwar die größeren Spielanteile, aber an den besten Torchancen ...

