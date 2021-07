Ringen in Lübtheen : Andrej Ginc gewinnt Ersatzturnier der deutschen Meisterschaften

Obwohl auch für die Ringer in diesem Jahr noch nicht viel ging, hat Andrej Ginc schon fünf große Turniere absolviert. Besonders erfolgreich schnitt der 23-Jährige vom RV Lübtheen jetzt beim Kaderturnier in Hösbach ab.

Lübtheen | Eigentlich wollte der Deutsche Ringer-Bund (DRB) in diesem Jahr unbedingt an deutschen Meisterschaften im Männerbereich festhalten. Doch daraus wurde corona-bedingt wie schon 2020 nichts. Nach der neuerlichen Absage suchte der DRB nach Alternativen und rief ein Ersatzturnier ins Leben. Da die Teilnahme an dieser Veranstaltung, die der KSC Hösbach (Bay...

