Fußball-Landesliga West : SC Parchim gelingt gegen SG Carlow erster Dreier

Der Spielverlauf war zwar eine Art Berg-und-Talfahrt, aber diesmal mit einem glücklichen Ende für die Parchimer. Der erste Dreier der Saison ist eingetütet.

Parchim | Im Stadion am See bejubelten etwa 80 Fans den 3:2-Erfolg der Heim-Elf. Den mitgereiste Carlower Anhängern blieb hingegen der Jubel über das zwischenzeitliche 2:2 (82. Minute) im Halse stecken, als Erik Behrend drei Minuten später zu einem Solo ansetzte und den SC Parchim wieder in Führung brachte (3:2, 85.). „Wir hatten einige Gelegenheiten, das Ergeb...

