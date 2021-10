Handball-Verbandsliga West : SV Matzlow-Garwitz gewinnt Lewitzduell gegen Schwerin-Leezen

Lange Zeit hatten die Matzlow-Garwitzer das Lewitz-Derby gegen die SG Schwerin-Leezen im Griff. Zum Ende hin wurde es nochmals eng und der Gastgeber rettete ein 26:25 über die Zeit.

Spornitz | Wie von einem Derby erwartet, lieferten sich beide Teams von Beginn an einen spannenden Schlagabtausch. In der Spielvorbereitung legten die Gastgeber besonderen Wert auf eine aggressive und kompakte Abwehr. Und genau daran bissen sich die Gäste die Zähne aus. So gelang es den Leezenern kaum, Zweikämpfe für sich zu entscheiden. Doch auch die Hausherren...

