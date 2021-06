Segeln : Saisonstart der Parchimer Segelfreunde auf dem Wockersee

Weiße Segel und bunte Spinaker hat man auf dem See am Rande der Kreisstadt lange nicht mehr gesehen. Das wird sich schon am Wochenende ändern, wenn die Jugendsegler ihren Sport wiederentdecken.

Parchim | Darauf haben die jungen Skipper lange warten müssen. Jetzt können die Mädchen und Jungen der Jugendgruppe der Parchimer Segelfreunde endlich wieder auf dem Wockersee umher schippern. Das wird mit Sicherheit ein ganz besonderer Moment, zu sehen, ob die Kinder ihre seglerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten über den monatelangen den Lockdown gerettet hab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.