Boxkeller in Schwerin : Schmucke neue Heimstätte für „Boxen statt Gewalt“

Am Freitag konnte der neue Boxkeller im Caritas-Mehrgenerationenhaus in Schwerin Krebsförden eröffnet werden. Er soll Kindern und Jugendlichen sportliches Zuhause und verlässlicher Rückhalt zugleich werden.

Schwerin | Am Anfang war das Wort: „Hier gibt es so einen Gerümpelkeller – lasst uns einen Boxkeller draus machen“, hatte Detlef „Deddy“ Krause gesagt. Das war Anfang 2019 und der einstige DDR-Boxmeister und aktuelle Übungsleiter beim BC Traktor Schwerin hatte gerade erst seinen Job im Mehrgenerationenhaus der Caritas in Schwerin Krebsförden aufgenommen. Rund...

