Handball-Verbandsliga Mitte : Schwaaner SV feiert klaren Auftakterfolg

Im Handballverband Mecklenburg-Vorpommern ist die Saison am Sonnabend gestartet. Zumindest fanden die ersten beiden Partien in der Verbandsliga der Männer statt.

Schwaan | Der Handball ist zurück. Zumindest in der Schwaaner Beke-Sporthalle, wo der heimische Schwaaner SV (SSV) am Sonnabendabend die HSG Uni Rostock zum Auftakt der Verbandsliga Mitte begrüßte. Und trotz aller Zurückhaltung vor dem ersten Saisonspiel wies der SSV den Gegner ziemlich deutlich in die Schranken. Die Partie war quasi zur Pause schon entschieden...

