Leichtathletik : Schweriner Schlosslauf fällt im April aus

Bereits in den vergangenen beiden Jahren wurde der Schweriner Schlosslauf coronabedingt gestrichen. Auch für dieses Jahr sieht es nicht gut aus, die für April geplante Veranstaltung wurde jetzt abgesagt.

Schwerin | Der Vorstand der Laufgruppe Schwerin hat sich in den vergangenen Wochen einmal mehr damit beschäftigt, ob der für den 9. April geplante Schlosslauf durchgeführt werden kann. Die einstimmige Entscheidung: Das Rennen wird an diesem Tag nicht gestartet. „Nachdem wir bereits in den vergangenen beiden Jahren unseren Cuplauf absagen mussten, hatten wir so a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.