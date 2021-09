Tischtennis in Schwerin : TTC-Talent Tommy Pohl gewinnt souverän die Landesrangliste

Der Spieler vom TTC Schwerin war in der U18 nicht zu schlagen und gewann alle seine neun Spiele.

Zinnowitz | Bei der Landesrangliste der besten 18 Nachwuchsspieler in der Sporthalle Zinnowitz präsentierte sich Tommy Pohl vom TTC Schwerin in bestechender Form. Ungeschlagen belegte er den ersten Platz und konnte freudestrahlend den Siegerpokal in Empfang nehmen. Acht von neun Spielen gewann er dabei klar mit 3:0 Sätzen, nur ein einziges Mal musste er einen Sat...

