Handball 3. Liga : Mecklenburger Stiere vor schwerer Heimaufgabe gegen Hamburg-Barmbek

Am Freitagabend erwarten Schwerins Handballstiere die HG Hamburg-Barmbek zum Drittliga-Gastspiel. Tabellensiebter gegen den Achten – ein Duell auf Augenhöhe, das für beide mit Blick auf den Klassenerhalt eminent wichtig ist.

Schwerin | Erstmals mit dem 2G-Modell für Zuschauer inclusive Essenserlaubnis am Platz und ohne Maskenpflicht am Start, dafür aber in der kleinen Kästner-Halle auf dem Großen Dreesch antretend: Beim Drittliga-Heimspiel der Schweriner Handball-Stiere am Freitagabend ab 20 Uhr gegen die HG Hamburg Barmbek ist einiges anders als bisher in dieser Saison. Aber ein...

