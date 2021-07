Sportclub Parchim : Testspielstart für beide Männermannschaften

Am Wochenende sind beide Männermannschaften des SC Parchim im Testspiel-Einsatz. Beide Teams treten auswärts an.

Parchim | Am Freitag um 18:30 Uhr geht die zweite Parchimer Mannschaft auf die kurze Reise zum Kreisoberligisten SV Siggelkow. Das Team spielt auch in dieser Saison weiter in der Kreisliga Ost. Bis auf eine Ausnahme hat sich die Staffelzusammensetzung gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Neu ist der Plauer FC, der sich aus der Kreisoberliga zurückgezogen hat....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.