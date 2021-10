Pferdesport : Europameister André Thieme reitet in Gadebusch

Spitzenreiter Andre Thieme aus Plau zieht Gadebuscher Turnier anderen zeitgleich stattfindenden Springen, etwa dem Weltcup-Auftakt in Oslo, vor.

Gadebusch | Der Plauer Springreiter André Thieme feierte am 5. September seinen bisher größten Triumph. Auf der Stute Chakaria holt er sich etwas überraschend den Europameistertitel, nachdem er sich seinen Olympiaauftritt wenige Wochen zuvor noch deutlich erfolgreicher ausgemalt hatte. Am Wochenende kommt der 46-Jährige nach Gadebusch, um am großen Gadebuscher Re...

