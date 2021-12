Springreiten : Alexa Burmeister aus Schwaan siegt mit einer Sekunde Vorsprung

Mehrere MV-Reiter haben in den letzten Tagen an Hallenspringturnieren in Luhmühlen (Niedersachsen), Böbs und Negernbötel (Schleswig-Holstein) teilgenommen.

Negernbötel | Große Freude herrschte bei der Schwaanerin Alexa Burmeister und ihrer Trainerin Franziska Gabel über den Sieg in einem M-Springen auf dem 15-jährigen Honeur S in Negernbötel. Mit exakt einer Sekunde Vorsprung verwies sie Lina Sophie Frick (Süseler Baum) mit dem gleichaltrigen Cajano TH auf den 2. Platz. Emma Luise Paul, die für Redefin reitet, wurde mi...

