Drachenboot : Sternberger Pastinetten nach eineinhalb Jahren wieder auf dem Wasser

Mehr als 18 Monate ist es her, dass die Sternberger Pastinetten einen Wettkampf bestritten. Jetzt durften die Drachenboot-Paddler wieder aufs Wasser.

Rostock | Am vergangenen Wochenende traten die Paddler des Drachenbootvereins „Sternberger Pastinetten“ zu ihrem ersten Wettkampf nach eineinhalb Jahren Zwangspause an. Für den Wiedereinstieg in das Wettkampfgeschehen bot sich das gut organisierte Herbstrace der Kanufreunde Rostocker Greif auf der Warnow perfekt an. Das mittlerweile neuformierte Team landete am...

