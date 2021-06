Sternberger Seglerverein : Optimisten und Laser eröffnen die Regattasaison

Endlich sind auf den Seen der Region wieder die weißen Segel zu sehen. Der Nachwuchs durfte nach der Corona-Pause zuerst Regatta-Luft schnuppern. Allerdings noch ohne Konkurrenz aus anderen Bundesländern.

Sternberg | Auf dem Sternberger See ging jetzt die erste Segelregatta nach der Coronapause in unserem Bundesland über die Bühne. In den Klassen Optimist B und Laser 4.7 segelten am Wochenende 30 Mädchen und Jungen aus Schwerin, Güstrow und Sternberg um Punkte und Sieg. Der Sternberger Seglerverein (SSV) hatte zur 64. Ausgabe seines Städtevergleichskampfes eingela...

