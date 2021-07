Fußball-Testspiel : TSV Bützow verliert Schützenfest

Die Landesliga-Kicker des TSV Bützow müssen in der Vorbereitungsphase weiter auf den ersten Sieg warten. Beim SV 90 Teterow schossen sie zwar vier Treffer, verloren dennoch.

Teterow | Fußball-Landesligist TSV Bützow hat im zweiten Testspiel die zweite Niederlage kassiert. Beim SV Teterow 90 (Landesliga Ost) unterlag er am Abend mit 4:6 (2:0). In einer kurzweiligen Partie war die erste halbe Stunde von einem Abtasten geprägt. Keine der beiden Mannschaften wollte oder konnte so richtig. „Mit der Einwechslung von Kevin Sdunzik kam der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.