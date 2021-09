Sport-Talk : „Wer Gold haben will, muss auch Gold investieren"

„Wo steht der deutsche Sport nach Olympia?“, fragte Moderator Waldemar Hartmann in Schwerin Radprofi Stefan Nimke, Trainer Otto Ramin und Funktionär Michael Evers. Ihre Antwort: Er steht schlecht da.

Schwerin | Es dauert gar nicht lange, da stellt Michael Evers eine provokante Frage:„ Wollen wir uns das weiter gefallen lassen, dass die Niederlande mit 18 Millionen Einwohnern besser im Medaillenspiegel dasteht als wir Deutschen mit über 80 Millionen?“ Der Leiter der Olympiastützpunkte in Mecklenburg-Vorpommern sitzt in einem Boxring in der neuen Halle auf dem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.