Ab Ende November : Deutscher Ex-Profi wird neuer Trainer von Angelique Kerber

Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber hatte sich von ihrem Coach Wim Fissette getrennt. Nun übernimmt ein alter Bekannter.

von dpa

13. November 2018, 18:50 Uhr

Hamburg | Der ehemalige Tennisspieler Rainer Schüttler (42) wird neuer Trainer von Angelique Kerber. Dies bestätigte Kerbers Manager am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Bild-Zeitung" darüber berichtet. Demnach soll der frühere Australian-Open-Finalist die Betreuung der Wimbledon-Siegerin Ende November nach deren Urlaub übernehmen. Die neue Saison beginnt im Januar, dann stehen auch die Australian Open in Melbourne an.

Kerber hatte sich Mitte Oktober von ihrem vorherigen Trainer Wim Fissette getrennt und ist bei den darauffolgenden WTA-Finals in der Vorrunde ausgeschieden. Die 30 Jahre alte Kielerin steht nach einem starken Jahr mit Wimbledon-Titel und Australian-Open-Halbfinale wieder auf Platz zwei in der Weltrangliste.

