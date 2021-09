Tennis-Verbandsliga U12 : SC Parchim im Endspiel gegen ARTC Rostock chancenlos

Die Parchimer Tennis-Kids hatten sich in der Verbandsliga mit vier Vorrundensiegen gegen Pinnow und Wismar den Einzug ins Endspiel redlich verdient.

Parchim | Gegner war am Dienstagnachmittag auf dem Parchimer Jahnsportplatz der Akademische Rostocker Tennis Club. Die Gegner setzten sich in der anderen Vorrundengruppe gegen Stralsund, Bansin und Blau Weiß Rostock durch. Die Vorzeichen für den Finalkampf um die Mannschaftsmeisterschaft in der Altersklasse U12 waren für Parchims Trainerin Wiebke Mauder nicht s...

