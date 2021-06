FC Seenland Warin : Entspannter Trainingsauftakt der Landesklasse-Fußballer

Seenland-Kicker sind froh, dass es endlich wieder gemeinsam auf den Platz geht. Lockeres Training am ersten Abend.

Warin | Auf den Fußballplatz am Glammsee in Warin kommt langsam wieder Bewegung. Nachdem die Kinder schon einige Zeit wieder gemeinsame Trainingsstunden verbringen durften, ist das jetzt auch für die Erwachsenen möglich. Am Dienstagabend standen 19 erwartungsvolle Fußballer der Landesklasse-Mannschaft des FC Seenland auf dem Kunstrasenplatz. Trainer Michael Z...

