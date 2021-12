Triathlon : Thomas Winkelmann aus Kogel blickt auf sein erfolgreichstes Jahr

Mehr geht kaum: Vom Landes- bis zum Weltmeistertitel war für Thomas Winkelmann in der abgelaufenen Saison alles dabei. Sechs Gold- und zwei Silbermedaillen hatte der Triathlet aus Kogel am Ende eingesammelt.

Kogel | Am Anfang des Jahres schien die Saisonplanung für Thomas Winkelmann wie ein Blick in die Kristallkugel. Coronabedingt war nichts abzusehen: Schwimmhallen geschlossen, viele Wettkämpfe abgesagt. „Flexibilität war gefragt. Ich konnte nur auf mich schauen und in Sachen Training meine Hausaufgaben machen“, schildert der 39-jährige Kogeler seine Herangehen...

