Triathlet aus Kogel : Thomas Winkelmann peilt in Bremen DM-Medaille an

Zwei Europameistertitel hat Thomas Winkelmann in diesem Jahr gewonnen. Am Wochenende soll für den Triathleten aus Kogel weiteres Edelmetall hinzukommen. Und zwar bei den deutschen Meisterschaften in Bremen.

Bremen/Kogel | Nach dem Eurawasser Fun-Triathlon in Güstrow, bei dem er sich Anfang Juli in seiner Altersklasse den Landesmeistertitel über die olympische Distanz sichern konnte, hat Thomas Winkelmann eine vierwöchige Wettkampfpause eingelegt. In dieser Zeit hat der 39-Jährige aber keinesfalls die Beine hochgelegt. Intensives Training stand auf dem Programm. „Dabei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.