Volleyball-Landespokal : U12-Mädchen des 1. VC Parchim holen zweiten Platz in Schwerin

Die jüngsten Volleyball-Mädchen des 1. VC Parchim landeten beim Vorrundenturnier zum Landespokal auf Rang zwei. Nur dem Gastgeber Schweriner SC I unterlag das Team mit 1:2-Sätzen.

Schwerin | Fünf Mannschaften gingen in der Volleyballhalle Am Lambrechtsgrund an die Netze. „Die Mädels haben das richtig gut gemacht“, so eine stolze Parchimer Trainerin Kathrin Rathsack. Drei Mal verließen die Parchimerinnen als klarer Sieger das Spielfeld. Nur gegen die erste Vertretung der gastgebenden Schwerinerinnen musste sich der VCP geschlagen geben. Mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.