Motocross : MC Vellahn hält an deutschen Meisterschaftsläufen fest

So viele Sportveranstaltungen wurden abgesagt. Die Planung bleibt für Veranstalter ein schwieriger Abwägungsprozess.

Vellahn | Die Motorsportler des MC Vellahn geben sich optimistisch. „Wir wollen unsere Veranstaltung durchführen und sind guter Dinge, dass das klappt“, sagt Thomas Herr. In welchem Umfang, bleibe abzuwarten, schiebt der sportliche Leiter des Vereins nach. Man könne schließlich nicht voraussagen, was bis dahin in Sachen Corona passiere. Streckenabnahme Ende ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.