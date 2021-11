Verbandsliga Kegeln in MV : Grabower SV und Lübtheener SV weiter aussichtsreich im Rennen

Die Kegelsportler aus Grabow und Lübtheen arbeiten weiter am Staffelsieg in der Verbandsliga. Beide Teams gewannen am 4. Spieltag ihre Turniere und belegen in der Tabelle aktuell die Plätze eins und drei.

Parchim/Lübow | Die Grabower kontrollierten auf der Lübower Anlage von Beginn an das Geschehen. Martin Steuber (882 Holz) distanzierte als Turnierbester gleich einmal die Konkurrenz. Axel Schmidt (828) kann sein Leistungsvermögen verletzungsbedingt zwar aktuell nicht ausschöpfen, aber da Dietmar Meyer (863) immer besser in Form scheint, war der Tagessieg der Eldestäd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.