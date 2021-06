Fußball : Mehr Training und sieben Testspiele für die SG Dynamo Schwerin

Die SG Dynamo Schwerin bereitet sich auf die Fußball-Verbandsliga mit mehr Trainingseinheiten als bisher vor. Auch sind sieben Testspiele vereinbart.

Schwerin | Dass die SG Dynamo Schwerin in der kommenden Saison in der Fußball-Verbandsliga spielen wird, das wissen die Kicker schon seit geraumer Zeit. Doch seit vergangener Woche beschäftigen sich die Spieler auch damit, sich körperlich und spielerisch auf diese neue Herausforderung vorzubereiten. Das bedeutet: es wird trainiert. Und da will die Mannschaft von...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.