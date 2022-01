Tennis : Platz schaffen für das neue Vereinsgebäude des TC Schwerin

Hans-Georg Taken

Von Winterruhe ist auf der Platzanlage des Schweriner TC nicht viel zu spüren. Statt Tennis-Akteure sind dort jedoch Bauarbeiter am Werk.

Schwerin | Mehrere Jahrzehnte lang haben sich in der Umkleide Aktive des Schweriner Tennis-Clubs umgezogen, doch jetzt frisst sich ein Bagger durch das Gemäuer auf der Platzanlage am Franzosenweg. Bis zum Wochenende will eine Abrissfirma aus Warsow das Gebäude komplett verschwinden lassen. Dann ist Platz für ein neues Tennisheim da, das im Laufe des Jahres entst...

