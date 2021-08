Fußball : Viertelfinals im Landespokal der Frauen sowie B-und C-Juniorinnen ausgelost

Der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern gab am Rande des Tagesturniers der B-Juniorinnen die Paarungen der Landespokale im Frauenfußball bekannt.

Lübz | Der Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball (AFM) des Landesfußballverbandes hat in Lübz die Viertelfinalspiele im Landespokal der Frauen sowie im AOK Nordost-Cup der B- und C-Juniorinnen ausgelost. Die Ziehung der jeweiligen Loskugeln in den drei Altersklassen wurde in die Siegerehrung des ersten Tagesturniers der Landesspielrunde der B-Juniorinnen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.