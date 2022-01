Volleyball Regionalliga Damen : MSV Pampow muss sich 1. VC Parchim im Tiebreak geschlagen geben

Fünf Sätze gönnten sich die Regionalliga-Volleyballerinnen vom MSV Pampow und 1. VC Parchim im Westmecklenburg-Derby. Nach mehr als zwei Stunden setzten sich die Parchimerinnen gegen den Tabellenführer mit 3:2 durch.

Stralendorf | Es ging hoch her in der Stralendorfer Amtssporthalle. Die mit jeweils zwei Trommeln ausgerüsteten Fan-Lager von MSV Pampow und 1. VC Parchim – unter 2Gplus-Regeln verteilten sich 88 Zuschauer in der Halle – sorgten für ordentlich Rabatz und eine tolle Derby-Atmosphäre. Beide Mannschaften dankten es ihnen mit einem mitreißenden Volleyballspiel. Nach me...

