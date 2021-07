Leichtathletik : Weitspringer Roman Zöllner vom Schweriner SC springt Norm für U20-EM

Mit persönlicher Bestleistung von 7,60 m hat SSC-Weitspringer Roman Zöllner bei der Junioren-Gala in Mannheim die Norm für die U20-EM übertroffen und Platz zwei belegt. Er darf für die EM in Tallinn die Sachen packen.

Mannheim/Schwerin | „Die Norm für die EM springen und mindestens Dritter werden.“ So hatte SSC-Weitspringer Roman Zöllner seine Zielstellung für die 27. Bauhaus Junioren Gala des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) umrissen und in der vorigen Woche dafür noch eine Extra-Trainingseinheit in Hamburg bei U20-Bundestrainer Mario Klare eingelegt. Das hat offenbar geholfe...

