Judo in Schwerin : Wieder ein Stück Normalität beim 1. Schweriner JC

Der 1. Schweriner JC lud nach langer Zeit zum Turnier ein und begrüßte zahlreiche Sportlerinnen und Sportler zum Herbstpokal. Damit kehrte nach den Corona-Monaten der Alltag wieder so richtig zurück.

Schwerin | Der Blick auf die Uhr verrät es. Es ist noch nicht einmal neun Uhr an diesem Sonnabend. Es ist frisch, das Wetter nicht gerade einladend, um die eigene Wohnung oder das eigene Haus früh am Morgen zu verlassen. Und doch herrscht an und vor allem in der Sporthalle der Grundschule Lankow längst reges Treiben. Während draußen schon gefachsimpelt wird, wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.