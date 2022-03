Laufgruppe TSG Wittenburg : Auch ohne Zeiten und Platzierung: Mühlenlauf ein voller Erfolg

Der Wittenburger Mühlenlauf wurde in diesem Jahr nicht als offizieller Wettkampf, sondern nur als Freizeitvariante angeboten. Umso überraschter waren die Organisatoren von der Resonanz.

Wittenburg | Martin Pankow war auch am Tag nach dem Mühlenlauf noch völlig baff: „Ich habe so viele tolle Eindrücke gesammelt. Das muss ich erst einmal sacken lassen“, fühlte sich der Laufgruppenchef der TSG Wittenburg regelrecht überfordert, seine Gedanken zeitnah zu Papier zu bringen. Knapp 100 Läufer an der Startlinie Was war passiert? Die Mitglieder der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.