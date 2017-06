Abschied vom Kindersport

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Der Kindersport in der Wilhelm-Schröder-Sporthalle macht erst einmal Sommerpause. Mitte September geht es wieder weiter, dann allerdings ohne Übungsleiter Christian Krüger. Der 66-Jährige gab am Montag seine letzte Übungsstunde für die Kleinen und verabschiedet sich nun endgültig in den Ruhestand. Zum Abschied mischen sich bei ihm die Gefühle. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge höre der Bützower auf. „Wenn es dem Ende entgegengeht, denkt man schon noch einmal drüber nach, wie es war“, sagt Christian Krüger.

Angefangen hat alles vor 14 Jahren. Während einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) beim TSV Bütow zog der damals 52-Jährige los, um Kinder für Sport zu begeistern, fand schließlich bei der Kindertagesstätte (Kita) „Piporello“ Gehör. An drei Tagen in der Woche machte er mit einer Vorschulgruppe Sport. „Die Nachfrage wurde dann immer größer“, sagt Krüger. Die Kinder wurden immer jünger, die Christian Krüger betreute. Vor etwa zwölf bis 13 Jahren gründete sich die Sportgruppe, die er bis heute betreute. Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren genossen bei Christian Krüger das volle Programm, was den Kleinen in ihrer Entwicklung Fortschritte brachte. „Wichtig ist doch, dass die Kinder vernünftig laufen können. Es gab mal eine Studie, dass Kinder nicht richtig Rückwärts laufen können. Das konnte ich auch beobachten. Also haben wir das geübt“, sagt Krüger. Neben der Bewegung standen aber auch Koordination, Ausdauer und Kraft auf dem Stundenplan. Genau 60 Minuten dauerte nämlich eine Einheit am Montagnachmittag.

Wie er diese Zeit künftig nutzt, weiß Christian Krüger noch nicht, hat aber schon eine Vermutung. „Wahrscheinlich mit Gartenarbeit. Zu tun hat man ja immer. Außerdem habe auch noch Enkelkinder“, sagt der Großvater.

Mit dem Abschied von Christian Krüger ist mit dem Kindersport aber nicht Schluss. Katrin Horke und Anke Brott übernehmen diese Aufgabe. Ob das dann weiterhin montags sein wird, ist noch unklar, somit steht auch der genaue Starttermin nach der Sommerpause noch nicht fest.

von Robert Grabowski

erstellt am 28.Jun.2017 | 05:00 Uhr