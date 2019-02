Fußball : An Konstanz schrauben

Fußball: SKV Steinhagen erhofft sich in der Kreisliga, Staffel I, eine bessere Rückrunde

von Robert Grabowski

21. Februar 2019, 05:00 Uhr

In seiner ersten Kreisliga-Saison zahlte der SKV Steinhagen bislang einiges an Lehrgeld. „Wir haben in vielen Spielen, die wir verloren haben, nicht schlecht gespielt. Individuelle Fehler haben uns aber Punkte gekostet“, sagt Kapitän Tim Puskeiler. Der Liga-Neuling verbuchte dadurch nur sieben Zähler, verließ den Platz auch erst einmal als Sieger. Das war beim 1:0-Erfolg gegen das Schlusslicht vom 1. FC Obotrit Bargeshagen.

Momentan gestaltet sich die Staffel I als Zweiklassengesellschaft. Platz sieben und acht trennen bereits elf Punkte. Als Tabellenelfter gehört der SKV Steinhagen somit zur unteren Hälfte. „Man muss bei der Analyse alles bedenken: Wir konnten nicht einmal mit der selben Startelf auflaufen, haben von Woche zu Woche ständige Personalwechsel. Hinzu kommt die maue Trainingsbeteiligung. So kann man nicht mehr verlangen“, erklärt Tim Puskeiler. Oftmals trifft sich die Mannschaft nur zu den Spielen, Übungseinheiten finden kaum statt. Von Zufriedenheit könne deshalb keine Rede sein, doch der 27-Jährige weiß um die Stärke seiner Mannschaft: „Wir bewegen uns mit vielen Truppen aus der Liga auf Augenhöhe. Wir müssen uns vor keinem verstecken. Wenn wir alle Mann an Bord haben, haben wir eine gute Mannschaft, weil wir einige junge und talentierte Jungs dabei haben.“ Doch genau da mache sich dann wieder das fehlende Training bemerkbar, denn bei aller individueller Klasse ist und bleibt der Fußball ein Mannschaftssport. Fehler passieren in der Regel, weil die Kondition und Konzentration fehlt. Mit zwei Testspielen bei der SG Fiko Rostock und dem SV 90 Lohmen wollen die Steinhagener vor dem Punktspielstart am 10. März beim SV Klein Belitz wieder in Form kommen. „Wir müssen vor allem an der Konstanz schrauben, dann können wir auch mehr Punkte holen als bisher“, sagt Puskeiler. Doch so mager die Bilanz des SKV bisher ausfällt, so bleibt auch festzuhalten, dass es der halben Liga so geht. Insofern sind die Probleme vielerorts gleich. Mit dem SV Fortuna Bernitt ist ja eine Mannschaft schon gar nicht mehr dabei, die sich nach dem achten Spieltag aufgrund personeller Probleme zurückziehen musste und somit als erster Absteiger feststeht.