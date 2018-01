Sportvorschau : Derby für SSV-Männer

von Robert Grabowski

erstellt am 12.Jan.2018 | 05:00 Uhr

Die aktuellen Sport-Termine in der Region am Wochenende (soweit gemeldet/Änderungen vorbehalten):



Handball





Der Schwaaner SV ist wie folgt im Einsatz:

• Die MV-Liga-Männer gastieren am Sonnabend um 17 Uhr beim HC Empor Rostock II.

• Die Frauen begrüßen am Sonnabend um 14 Uhr den Mecklenburger SV.

• Die männliche Jugend C erwartet am Sonnabend um 12.15 Uhr den SV Crivitz.

• Die männliche Jugend D empfängt am Sonnabend um 10.30 Uhr den Ribnitzer HV.

• Die weibliche Jugend D spielt am Sonnabend um 12 Uhr beim SV Eintracht Rostock.

Der TSV Bützow spielt wie folgt:

• Die Verbandsliga-Männer gastieren am Sonntag um 17 Uhr beim Hagenower SV.

• Die Frauen haben am Sonnabend um 15 Uhr den SV Warnemünde zu Gast.

• Die männliche Jugend B empfängt am Sonnabend um 17 Uhr den SV Fortuna Neubrandenburg.

• Die weibliche Jugend B stellt sich am Sonnabend um 14.15 Uhr beim SV Matzlow-Garwitz vor.

• Die männliche Jugend C tritt am Sonntag um 14 Uhr beim SV Blau-Weiß Grevesmühlen an.

• Die männliche Jugend D ist am Sonntag um 14.45 Uhr beim ESV Schwerin gefordert.

• Die weibliche Jugend D gastiert am Sonnabend um 10 Uhr beim SSV Einheit Teterow.

• Die männliche Jugend E begrüßt am Sonnabend um 13 Uhr den Mecklenburger SV. Am Sonntag ist sie zudem um 13 Uhr beim ESV Schwerin im Einsatz.

• Die weibliche Jugend E hat am Sonnabend um 11 Uhr die TSG Wittenburg zu Gast.



Tischtennis







Fußball





Die Landesliga-Truppe des FSV Rühn spielt am Sonntag um 10 Uhr bei TTC Grün-Weiß Waren.Die Verbandsliga-Männer des TSV Bützow gastieren am Sonnabend, ab 17 Uhr, beim 44. Hans-Scheidemann-Gedenkturnier in der Sport- und Kongresshalle Güstrow. Dort treffen sie auf den gastgebenden Güstrower SC, den Bölkower SV, FC Hansa Rostock U21, SV Pastow, MSV Pampow und Torgelower FC Greif.

Die Männer des SV Klein Belitz nehmen heute, ab 17 Uhr, am Lübzer-Pils-Cup in der Sport- und Kongresshalle Güstrow teil. In der Gruppe A treffen sie auf den Güstrower SC II, den SV Warnemünde und den VfB Traktor Hohen Sprenz.

Die E-Juniorinnen der SG Bützow/Rühn treten am Sonntag, ab 10.30 Uhr, zur Endrunde der Futsal-Landesmeisterschaft in Warnemünde an. Gegner sind die Kreisauswahl Warnow, der Rostocker FC, der Penzliner SV und der 1. FC Neubrandenburg.



Badminton





Die SG Bützow/Neubrandenburg spielt wie folgt:

• Die erste Landesliga-Mannschaft spielt in Güstrow gegen den Güstrower SC 09 und BSV Einheit Greifswald.

• Die Landesklasse-Mannschaft spielt in Demmin gegen den Ribnitzer SV und BSC 95 Schwerin II.

• Die Bezirksliga-Mannschaft spielt in Güstrow gegen den Mecklenburger SV und Blau-Weiß Grevesmühlen.