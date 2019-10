Fußball-Landespokal : Die Pokal-Reise geht weiter

Fußball-Verbandsligist TSV Bützow triumphiert in der 3. Runde des Lübzer Pils-Cup beim FSV Malchin mit 4:3

von Robert Grabowski

14. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Es lief bereits die 118. Minute im Landespokalspiel des TSV Bützow beim FSV Malchin. Das Elfmeterschießen rückte beim Stand von 3:3 immer näher, als Philip Meier bei seinem Ex-Klub Richtung Tor durchbrechen wollte, dabei jedoch hängen blieb und Tony Lübke das Leder vor die Füße fiel. Der Linksfuß fackelte nicht lange und platzierte den Ball per Dropkick aus 15 Metern zum 4:3 im Tor. Den Bützower Verbandsliga-Fußballern fiel natürlich ein Stein vom Herzen und der Jubel war groß. „Das wurde auch mal wieder Zeit, ich hatte lange nicht mehr getroffen“, war auch Lübke persönlich glücklich darüber, dass er diesen wichtigen Treffer zum Weiterkommen ins Achtelfinale des Lübzer Pils-Cup beitragen konnte.

Zunächst wurden die Gäste kalt erwischt. Nach einem langen Einwurf auf dem kleinen Kunstrasenplatz des FSV nickte Hannes Jähnke zur früher Malchiner Führung ein (2.), die Dorian Buczek jedoch im Gegenzug egalisierte (3.). Kurios ging es dann bei der Bützower Führung zu. Nach langem hin und her und verschiedenen Schiedsrichterentscheidungen (erst Tor, dann Abseits, dann Schiedsrichterball) einigten sich beiden Mannschaften darauf, dass Kevin Kleindorff den Ball ins leere Tor schieben darf, weil der Treffer zuvor wohl schon korrekt war (45.).

Dass der TSV in dieser Saison aber jegliche Souveränität vermissen lässt, zeigte sich anfangs der zweiten Hälfte. Zu zögerliches Abwehrverhalten ermöglichte den Hausherren, das Spiel zu drehen (53., 68.). Immerhin rettete sich der TSV in die Verlängerung, weil Dorian Buczek einen Foulelfmeter sicher verwandelte (77.). „Wir haben eigentlich erst in der Verlängerung richtig gut gespielt. Vorher hatten wir keine Ruhe am Ball“, erklärt Siegtorschütze Tony Lübke. Den Erfolg, wenn auch spät, nehmen die Bützower gerne mit. „Das war wichtig für den Kopf“, sagt Lübke.

TSV Bützow: Szajkowski – Schönbrunn (11. Medau), Loßau (62. De. Milbratz), Marquardt, Körting, Buczek, Puskeiler, Kleindorff (63. Höpel), Alsharabi (103. Meier), Lübke, Thiemroth