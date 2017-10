Tischtennis : Einen Punkt gerettet

vergrößern 1 von 1 1 von 1

In der Tischtennis-Kreisliga trennten sich der FSV Rühn IV und der VfB Traktor Hohen Sprenz I 9:9. Beide Mannschaften traten nicht in Bestbesetzung an. So fehlte bei den Rühnern die Nummer Eins, Manfred Bissa, bei den Sprenzern fehlte ebenfalls der beste Punktesammler, Jan Fentzahn. Trotzdem kam es zu spannenden und gutklassigen Spielen und es sollte sich bald zeigen, dass es ein knappes Ergebnis wird. Keine Mannschaft erkämpfte sich einen Punktevorsprung. Nach dem 8:7 für den FSV drehten die Gäste das Spiel. Die Rühner Jonas Vock und Fabian Demmin unterlagen den besten Sprenzern, Dirk Both und Jörg Fentzahn. Im letzten Spiel standen sich dann der Rühner Jordi Trosky und Michael Lemal gegenüber. Mit einem 3:1 setzte sich Trosky durch und rettete damit seiner Mannschaft das jeder Zeit verdiente Unentschieden.

In der ersten Kreisklasse verlor der FSV Rühn V gegen die KSG Lalendorf/Wattmannshagen III mit 6:10. Die Gäste waren auf allen Positionen gut besetzt und stellten mit Wellnitz auch den erfolgreichsten Mitstreiter. Bemerkenswert waren seine knallharten Vor- und Rückhandschläge. Von Anfang an war die Gäste-Mannschaft auf Siegkurs. Beim 4:1 fiel schon eine Vorentscheidung und der Vorsprung wurde bis zum 9:4 ausgebaut. Den Gastgebern gelang zwar durch Ulrich Dreier gegen Julia Mintkewitz noch eine Resultatsverbesserung zum 5:9, aber dann war Schluss. Wellnitz musste gegen den Rühner Hannes Kuntermann an die Platte und mit einem knappen 3:2 gewann er und erzielte damit den Siegpunkt. Der Gästesieg fiel aber vielleicht etwas zu hoch aus, denn sechs Spiele wurden erst im fünften Satz entschieden, fünfmal hatten die Lalendorfer dabei die Nase vorne.

FSV Rühn IV: Ahrens (4,5), Vock (1,5;-3), Trosky (2;-2,5), Demmin (1;-3,5)

SV Traktor Hohen Sprenz I: Both (3,5:-1), Lemal (2,5;-2), Jö. Fentzahn (3;-1,5), Winkler (-4,5)

FSV Rühn V: Dreier (2;-2), Hannes Kuntermann (2,5;-2), Vook (0,5;-3), Mattes Kuntermann (1;-3,5), Ueckert (-0,5)

KSG Lalendorf/Wattmannshagen III: Wellnitz (4;-0,5), Hoppe (2,5;-1), Groneick (1;-2,5), Mintkewitz (2,5;-2)